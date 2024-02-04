На войне погиб 22-летний сержант Павел Шевчук, мужество которого поразило Зеленского

В боях за Украину на востоке погиб молодой сержант ГПСУ Павел Шевчук из Житомира. За неделю до смерти он вместе с побратимами отбил вражеский штурм на Марьинском направлении, тогда мужественные действия пограничника отметил президент.

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Жизнь защитника оборвалась 24 января, ему было всего 22 года. О Герое рассказала Государственная пограничная служба Украины.

Павел Владимирович Шевчук родился 12.07.2001 года на Ривненщине, но впоследствии сменил место жительства на Житомир. В 2018-м окончил местный технологический колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры. Работал в частном бизнесе, изучал языки, интересовался программированием, любил путешествовать.

С началом полномасштабного вторжения, в июле 2022 года, молодой человек добровольно подписал контракт, служил в пограничной комендатуре быстрого реагирования – боевом подразделении Житомирского пограничного отряда.

С апреля по июль 2023-го сержант Павел Шевчук выполнял боевые задания на территории Харьковской и Луганской областей. Защищал позиции в районе н. п. Нововодяное, Ковалевка, Райгородка и Кармазиновка. В ноябре 2023 года боец во второй раз выбыл в ротацию на восток, в частности, на Авдеевское направление в Донецкой области.

16 января 2024-го молодой боец находился на огневой позиции в составе противотанкового расчета, когда оккупанты начали артобстрел украинских позиций для проведения своего штурма. От старшего на позиции Павлу поступила информация о появлении на горизонте вражеского танка.

"Пограничник без колебаний выбежал из укрытия и направился на огневую позицию. Несмотря на непрерывный шквальный обстрел, военнослужащий засек танк врага и произвел пуск ракеты из противотанкового комплекса. Она поразила цель и уничтожила технику. Попытка штурмовых действий врага была остановлена, все позиции Сил обороны – сохранены", – рассказали в ГПСУ.

Тогда мужественные действия пограничника отметил президент Владимир Зеленский в одном из видеообращений.

"Еще Марьинское направление – пограничная комендатура быстрого реагирования Житомирского отряда: спасибо всем вам, наши воины, за точность и уничтожение российской техники. А особенно я отмечу сержанта Павла Шевчука и сержанта Радиона Блашко – просто молодцы, ребята!" – сказал глава государства.

За мужество и героизм, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге сержанта Шевчука Павла Владимировича представили к государственной награде.

К сожалению, пограничник получит ее уже посмертно. Павел Шевчук погиб 24 января 2024 года во время выполнения боевого задания возле села Победа Донецкой области.

Простились с Героем в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ и похоронили в Житомире.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине во время вражеской атаки погиб 20-летний защитник Андрей Чергикало из Яготина Киевской области. Он служил в ВСУ по контракту с 2001 года.

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