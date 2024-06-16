На войне погиб отец полузащитника харьковского 'Металлиста'. Фото

В боях с врагом на фронте оборвалась жизнь воина Александра Горенко из Сум. Он служил в рядах бригады территориальной обороны, воевал на Лиманском направлении.

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Мужа и отца потеряли его жена и два сына, старший из которых является полузащитником харьковского футбольного клуба "Металлист". Трагическую новость известили на официальном сайте ФК.

"Защищая Украину, ушел из жизни отец игрока "Металлиста" Романа Горенко – Александр. Выражаем искренние соболезнования футболисту и его семье. Вечная память Герою!" – говорится в сообщении.

Мужчина служил в 117-й бригаде территориальной обороны 155-го батальона Сумской области. В последнее время воевал под Лиманом.

Еще недавно 17-летний сын воина полузащитник "Металлиста" Роман Горенко проводил сбор на покупку автомобиля для отца и его побратимов.

Детали гибели защитника не разглашаются. Без мужа и отца остались его жена Елена и два сына. Младший Максим сейчас еще учится в школе.

"Сочувствуем потери… Трагические последствия войны затронули нашу школьную семью. От рук российских оккупантов погиб отец ученика 8-Б класса. Коллектив учителей, родителей и учеников выражают искренние соболезнования родным и близким, друзьям, побратимам погибшего Героя", – отметили в Дерценской ОШ.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою возле Часового Яра на Донетчине погиб 47-летний воин ВСУ Дмитрий Шевченко из Сумщины. Человек-зажигалка, как называли его знакомые, когда-то был поселковым головой.

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