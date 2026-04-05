На войне погиб предатель и бывший чиновник СБУ, который пытал украинцев. Фото

На временно оккупированной территории Херсонской области погиб бывший глава департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины в Севастополе Владимир Ляпкин. После перехода на сторону российских оккупантов он служил во вражеском добровольческом подразделении "Барс-33".

Об этом сообщил бывший нардеп-регионал Олег Царев. Его слова приводит российское оппозиционное издание "Медиазона".

По данным журналистов, Ляпкин погиб 17 марта 2026 года, находясь в составе оккупационного подразделения "Барс-33". Царев заявил, что Ляпкин участвовал в подавлении Евромайдана, а находясь в составе российских войск, имел псевдоним "Батый".

Вместе с ним был убит экс-сотрудник МЧС РФ из Подмосковья, полковник Эдуард Малов.

Заметим, что Ляпкин был уроженцем Кировоградщины, долгое время проживал в Донецке. Он занимал в СБУ должность главы департамента оперативного документирования. Звание генерал-майора он получил в 2013 году.

После начала вторжения РФ и оккупации Херсона Ляпкин получил должность "заместителя председателя Государственной службы безопасности Херсонской области". Ее основателем, по информации медиа, являетсяэкс-глава СБУ (2013-2014 гг.) Александр Якименко, который в 2014 году по примеру Ляпкина, также сбежалв Россию.

В 2025 году СБУ сообщила Ляпкину о подозрении в коллаборационизме. По версии следствия, он занимался фильтрацией и репрессиями против мирного населения. По мнению силовиков, после формальной ликвидации оккупационного ведомства его правопреемницей стала ФСБ.

