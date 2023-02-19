На войне с Россией погиб командир роты 80 ОДШБ, капитан Александр Созанский. Фото

На войне с Россией погиб командир роты огневой поддержки 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Созанский. 31-летний капитан родом из Львовской области защищал Украину на Донбассе с 2014 года.

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Свой последний бой воин принял 17 февраля, дома его ждала невеста. О гибели Героя сообщили во Львовском городском совете.

Как отмечается в сообщении, Александр Созанский родился 21 сентября 1991 года в городе Самбор Львовской области. Окончил Национальный университет "Львовская политехника", параллельно учился на военной кафедре в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Военный был командиром роты огневой поддержки "Heavy Weapons Company". С 2014 года участвовал в боевых действиях в составе батальона патрульной службы полиции особого назначения "Золотые ворота". Впоследствии вступил в ряды "Правого сектора", - сообщили во Львовском горсовете.

Ровесник Независимости, защиту Украины воин сделал делом своей жизни. В 2018 году Александр подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

"Военнослужащим я стал с 2018 года. Добровольцем - с 2014-го... Как в одной песне говорится, и эти слова прямо в точку: молодые и искренние. Тогда не было ни зарплат, ни обеспечения... Не было ничего! Но делали свое дело с тем, что у нас было. Потому что было понимание, что должны", - рассказывал сам Александр в фильме, снятом во время ротации бригады ко Дню памяти погибших десантников.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, защищал родную землю в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. 31-летний капитан командовал ротой огневой поддержки.

Свое последнее сражение с врагом Александр Созанский принял 17 февраля в Бахмутском районе Донецкой области.

"Мы познакомились с ним и его мамой Лидией Созанской в далеком 2015 г. в поезде Волноваха – Львов. И все эти годы продолжали общение. За это время Александр и его сестра Ульяна стали офицерами. Мать не переставала быть волонтером и поддерживать воинов. Это невероятно искренняя и патриотическая семья. И я все эти годы гордился дружбой с ними. Я разделяю, родные мои, ваше горе, для меня это боль и частица моей жизни", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Капитан Александр Созанский, командир роты 80 ОДШБ... Сильный, мужественный, стальной командир, до последнего вздоха оставшийся воином... Братик, вечная память тебе и вечная слава! Соболезнования родным, близким, побратимам и сестрам... Отомстим!" – пообещал он.

"Я знал не много таких воинов, как ты, Александр. Ты должен был жить и наваливать врагам. Под твоим командованием должны были идти в бой. Отомстим. Увидимся в Вальгале", - написал побратим павшего воина.

Дома Героя ждали родители, сестра и невеста.

"Это трагедия - потерять мужа, отца, сына. Но хочу, чтобы они понимали также, что нужно гордиться мужчинами, ушедшими из их семей. Потому что они действительно совершили подвиг, они совершили героическое дело... Воля не бывает бесплатной. Эти смерти изменили, самое главное, сознание людей. Люди поняли, что такое настоящая независимость и какова цена этой независимости. Воин живет до тех пор, пока его помнят", – так говорил Александр.

А в своем последнем сообщении в Facebook воин написал: "Патриотизм состоит не в том, чтобы погибнуть за свою страну, а сделать так, чтобы пид*р с той стороны погиб за свою".

Прощались с воином 19 февраля во Львове, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а затем на площади Рынок. Похоронить Героя его семья решила в родном Самборе, похороны состоятся 20 февраля

Напомним, накануне сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник Львовской области.

Воин 92 ОМБр Денис Соколов в свое время защищал Украину на Донбассе в антитеррористической операции, а в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года сразу же вернулся на фронт.

14 февраля 38-летний защитник Украины пал в бою с врагом в Луганской области. У него осталось двое детей.