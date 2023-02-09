На войне в Украине ликвидировано 20 российских генералов - японская разведка

Японская разведка, сотрудничая со специалистами Соединенных штатов Америки и Европы, выяснила, что с начала полномасштабной войны военнослужащие Украины ликвидировали около 20 генералов армии РФ. В дальнейшем количество погибших военачальников будет только расти.

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Об этом сообщило издание Nikkei Asia. Особый вклад в уничтожение военных армии Российской Федерации вносит партизанское движение на временно оккупированных территориях.

О количестве погибших российских генералов на фронте заявил экс-руководитель штаба Сухопутных сил самообороны Японии Киефуми Ивата. Он также отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины отслеживают перемещение военных армии РФ – генералов, в частности.

В источнике также отметили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксирована активизация партизанского движения, что значительно помогает ВСУ.

Киефуми Ивата также подметил, что гибель каждого из генералов негативно влияет на боевой дух армии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия снова потерпела потери на фронте, причем среди командования. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали генерала оккупационной армии. Он был командиром мобилизованных из Татарстана.

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