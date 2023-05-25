На войну пошел добровольцем: от пули российского снайпера погиб Евгений Дунда из Запорожья. Фото

Украина потеряла на войне с оккупационной армией России еще одного своего Героя-защитника. В бою с врагом на фронте погиб футболист и выпускник ЗНУ Евгений Дунда.

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О гибели военного в четверг, 25 мая, сообщили на официальной Facebook-странице Волонтерского центра ЗНУ. Как отмечается, Дунда окончил исторический факультет этого учебного заведения.

Как пишут на странице, Герой ушел на фронт добровольно в начале полномасштабного вторжения государства-агрессора России.

"Защищая украинцев, из жизни ушел Евгений Дунда – настоящий друг, веселый жизнерадостный человек, выпускник исторического факультета ЗНУ, спортсмен футбольной команды "Надежда ЗНУ". Евгений пошел добровольцем защищать Украину и народ. Нас покидают лучшие", – говорится в сообщении.

На странице факультета истории и международных отношений ЗНУ в Facebook уточнили, что военный погиб от пули вражеского снайпера. Также добавили, что Дунда был выпускником 2015 года.

"Всегда улыбающийся, всегда активный, всегда свой. Навсегда в моей памяти и сердце. Спасибо тебе, мой друг за все!" – написал однокурсник погибшего.

На потерю отреагировали и на странице футбольного клуба "Новониколаевка", где играл Евгений Дунда.

"Страшная война без сожаления унесла жизнь еще одного нашего Героя – защитника, мужественного бойца и земляка, защищавшего украинскую землю от российского оккупанта – Евгений Дунда стоял на защите своей страны, преданно боролся с российскими оккупантами и верил в победу", – сказано в сообщении .

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Бахмутом на Донетчине погиб молодой защитник из Хмельнитчины Александр Олищук. Защитнику Украины было 29 лет.

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