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На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта

Украинские пограничники отбили вражеский штурм близ Волчанска. В атаку оккупанты пошли силами двух отделений пехоты, проведя артподготовку 120-мм минометами и заручившись огневой поддержкой двух БМП.

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Украинские воины вступили с захватчиками в ожесточенный бой, после которого в живых остались всего два оккупанта: они пополнили обменный фонд. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта

"Российские военные двумя отделениями пехоты пытались штурмовать позицию, которую удерживают бойцы Краматорского пограничного отряда. Враг провел артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами. Далее при огневой поддержке двух БМП оккупанты начали штурм с фронта и с левого фланга", – отметил министр.

По словам Клименко, пограничники вступили с врагом в ожесточенный бой. Он продолжался более двух часов. Клименко также опубликовал видео с кадрами сражения и рассказом его участников, воинов ГПСУ с псевдо "Голубь" и "Бекет".

На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта

"С помощью аэроразведки и побратимов с соседних позиций пограничники минули две БМП рашистов, а в живых остались только два оккупанта, которых взяли в плен", – добавил Клименко.

По словам министра, безвозвратные потери врага в живой силе тогда составили 12 оккупантов.

На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта
На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта
На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как российский пропагандист Максим Калашников внезапно "прозрел" от потерь РФ в войне. Он опубликовал рассказ одного из российских оккупантов, который описал самоубийственность российского наступления на севере Харьковщины и колоссальные потери вражеской армии близ Волчанска, где "трупы лежат в два-три слоя".

Также пропагандист заявил, что "целые СВО", заявленные российским диктатором Владимиром Путиным, недостижимы, что победить в кровавой войне против Украины РФ не сможет, а Россию ждут темные времена.

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