На Волчанском направлении украинские пограничники отразили вражеский штурм: в живых остались только два оккупанта

Украинские пограничники отбили вражеский штурм близ Волчанска. В атаку оккупанты пошли силами двух отделений пехоты, проведя артподготовку 120-мм минометами и заручившись огневой поддержкой двух БМП.

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Украинские воины вступили с захватчиками в ожесточенный бой, после которого в живых остались всего два оккупанта: они пополнили обменный фонд. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Российские военные двумя отделениями пехоты пытались штурмовать позицию, которую удерживают бойцы Краматорского пограничного отряда. Враг провел артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами. Далее при огневой поддержке двух БМП оккупанты начали штурм с фронта и с левого фланга", – отметил министр.

По словам Клименко, пограничники вступили с врагом в ожесточенный бой. Он продолжался более двух часов. Клименко также опубликовал видео с кадрами сражения и рассказом его участников, воинов ГПСУ с псевдо "Голубь" и "Бекет".

"С помощью аэроразведки и побратимов с соседних позиций пограничники минули две БМП рашистов, а в живых остались только два оккупанта, которых взяли в плен", – добавил Клименко.

По словам министра, безвозвратные потери врага в живой силе тогда составили 12 оккупантов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как российский пропагандист Максим Калашников внезапно "прозрел" от потерь РФ в войне. Он опубликовал рассказ одного из российских оккупантов, который описал самоубийственность российского наступления на севере Харьковщины и колоссальные потери вражеской армии близ Волчанска, где "трупы лежат в два-три слоя".

Также пропагандист заявил, что "целые СВО", заявленные российским диктатором Владимиром Путиным, недостижимы, что победить в кровавой войне против Украины РФ не сможет, а Россию ждут темные времена.