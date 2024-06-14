На Волыни мужчина не явился в пункт сбора после вручения боевой повестки и поплатился: как наказали

Жителя Волынской области приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он не явился в пункт сбора во время мобилизации. Мужчина был пригоден к военной службе и не имел оснований для отсрочки.

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В то же время на суде он рассказал, что на самом деле уже несколько раз ездил на полигоны, но оттуда его "каждый раз отправляли домой как непригодного". Приговор вынес Камень-Каширский районный суд, обвиняемый еще может его обжаловать.

Согласно материалам дела, речь идет об истории гражданина с профессионально-техническим образованием, который "холост, нетрудоустроен и ранее не был судим". В прошлом году 1 августа военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению военной службы и в тот же день ему вручили боевую повестку.

Однако на следующее утро волынян, "не имея правовых оснований на отсрочку и без уважительных причин", в пункт сбора не явился.

В суде мужчина признал свою вину и объяснил неприбытие в ТЦК тем, что в 2022 году уже несколько раз был на полигоне, где обучали будущих воинов. Однако, по его словам, тогда должностные лица "сообщили, что он может возвращаться домой, потому что непригоден для службы".

Военнообязанный подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре 2022 года ему повторно вручали повестки о вызове в районный ТЦК. Но всякий раз, когда он приходил, его якобы отправляли домой.

"В 2022 году через каждые 10 дней его доставляли на полигоны, однако возвращали назад как такового, который непригоден к службе", – говорится в материалах дела.

Мужчина объяснил: после получения очередной повестки он подумал, что ситуация повторится, поэтому не явился в пункт сбора. Но на этот раз все обернулось иначе.

Камень-Каширский райсуд признал жителя Волыни виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, но этот приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области за уклонение от мобилизации осудили мужчину, отказавшегося от нее после получения боевой повестки. Он признал свою вину и заявил, что ухаживает за матерью и не готов служить.

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