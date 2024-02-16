На Волыни отец троих детей уклонился от мобилизации и получил приговор: как наказали

В Украине наказали еще одного военнообязанного мужчину, отказавшегося от прохождения военной службы во время военного положения. На суде он признал, что уклонился от мобилизации, но указал, что это из-за опеки над детьми.

В частности, мужчина сам воспитывал двух несовершеннолетних детей, пока супруга со старшей дочерью работали за границей. О случае, произошедшем на Волыни, говорится в приговоре Ратневского районного суда, передает ТСН.ua.

Отмечается, что волынянин был признан пригодным к службе в рядах ВСУ во время полномасштабной войны. Повестку он получил в августе 2023 года, однако от мобилизации уклонился.

Дело дошло до суда, на котором мужчина вину признал и раскаялся. Он говорил, что имеет на содержании двух несовершеннолетних детей, которых, в случае его призыва на военную службу, "не было бы на кого оставить".

По его словам, он является отцом троих детей, но жена с совершеннолетней дочерью работают в Польше, поэтому опека над двумя меньшими – только на нем.

Учитывая все обстоятельства, суд признал жителя Волынской области виновным по статье 336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу) и приговорил к одному году испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье к испытательному сроку лишения свободы приговорили уклониста от мобилизации. Мужчина сначала говорил, что ему "не вручали" повестку, а потом – якобы думал, что у него есть основания для отсрочки.

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