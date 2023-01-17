На Волыни простились с отцом и сыном, погибшими в один день в боях за Украину. Фото

В Ковеле Волынской области 17 января попрощались сразу с двумя павшими в боях за Украину Героями. Отец и сын – Михаил и Александр Куцыки – встали на защиту родной земли 25 февраля и погибли в один день, 16 января.

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26-летний Александр защищал Украину с 2016 года и потерял на войне с Россией здоровье – однако не колебался, когда РФ начала полномасштабное вторжение. Вместе с сыном на фронт ушел и его 48-летний отец Михаил. О трагической потере рассказал мэр Ковеля Игорь Чайка.

"Тяжелый день. Тяжелое сердце. Попрощались с нашими воинами: Александром и Михаилом Куцыками. Отцом и сыном, которые вдвоем пошли нас защищать в феврале 2022 года. Дата, которая необратимо изменила каждого из нас. Я думал сегодня о том, что 26-летний Саша, который имел боевой опыт с 2016 года и подорвал здоровье (к началу 2022 года имел инвалидность II группы) мог никуда не идти. И кто-то бы на его месте воспользовался бы этим правом. Но он сделал свой сознательный выбор. Армия, защита – это был его сознательный добровольный выбор", – рассказал Чайка.

Вместе с сыном на фронт ушел и отец, Михаил Куцык. Он взял в руки оружие в тот же день, что и его мужественный сын. Оба присоединились к одной бригаде Территориальной обороны.

"В тот же день с сыном идет воевать отец, 48-летний Михаил Куцык. Успешный предприниматель. Но прежде всего – гражданин, муж, отец. Старший по возрасту и опыту. Казалось бы, вместе – они сила, защита друг для друга. Но... Эти мужчины должны были бы быть сейчас рядом со своими самыми дорогими родными людьми. Если бы не проклятая война. Если бы не агрессор – Россия", – подчеркнул городской голова Ковеля.

Он рассказал, что Александр Куцык родился 14 августа 1996 года. Он воевал за родную землю с 2016 года, однако в 2021 году вынужден был уйти из армии из-за подорванного здоровья.

Однако инвалидность не помешала Александру снова надеть форму и пойти останавливать врага уже на следующий день после начала полномасштабного вторжения.

Вместе с сыном на войну пошел и его отец Михаил Куцык. Он родился 28 августа 1974 года, был частным предпринимателем и увлекался автомобилями. Как отметил Чайка, Михаил всегда был вместе с сыном.

Погибли отец и сын тоже в один день, 16 января.

"Война пишет страшные сценарии. А история Михаила и Александра Куцыков – вдвойне трагическая. Это вторая ковельская семья, где гибнут из одной семьи отец и сын. Трудно подобрать слова хоть какого-то утешения для родных. Слова поддержки меркнут перед лицом этого великого горя, этой беды и отчаяния. Отец и сын сменили поле битвы. Теперь будут защищать нас с неба. Вечная память! Слава Украине! Героям Слава!" – подчеркнул городской голова Ковеля.

Воинов провели в последний путь с военными почестями. Земляки почтили Героев, преклонив колено.

Напомним, ранее стало известно, что в этот же день во Львове простились с пограничником, погибшим на Донбассе. У 32-летнего Валерия Палюха осталась жена и маленький сын. Вскоре павший воин должен был стать папой во второй раз.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковска Тарас Стахов. Юный, но безгранично мужественный воин три дня не дожил до своего 19-летия.

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