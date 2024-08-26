На вооружении ВСУ появится робот-транспортер украинского производства: что он умеет. Фото

Силы обороны Украины получат беспилотные многоцелевые транспортеры BoarTAC отечественного производства, которые могут работать на линии фронта. Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию эту роботизированную технику.

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Пресс-служба МО сообщила об этом 26 августа на официальном сайте. Отмечается, что BoarTAC универсальный и способен выполнять разные задачи:

– доставлять боеприпасы и провизию;

– эвакуировать раненых;

– производить разминирование с помощью навесного оборудования;

– устанавливать минные заграждения;

– выполнять роль мобильного огневого средства при условии интеграции с дистанционно управляемыми боевыми модулями с гранатометами или пулеметами;

– использоваться в качестве дрон-камикадзе.

BoarTAC обладает высокой проходимостью и тягловой силой. Он едет на широких гусеницах с большими грунтозацепами, имеет защитный бампер, чтобы преодолевать бездорожье, рвы, неглубокие водные преграды. Может перевозить на себе около 200 кг груза или тянуть прицеп с аналогичным весом.

У наземного робота-беспилотника низкий силуэт, он малошумный и малозаметный, защищенный от пуль и обломков.

"При проектировании транспортера разработчики учли требования, сформированные на основе боевого опыта украинских защитников... Аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях", – указали в МО Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию новый пехотный реактивный огнемет украинского производства. Оружие было разработано специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

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