На вооружении ВСУ появится пехотный реактивный огнемет украинского производства: что известно

Украинское оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию новый пехотный реактивный огнемет отечественного производства. Новое оружие было разработано специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

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Как отметило Минобороны, это переносное оружие, предназначенное для поражения огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники врага. Также из огнемета можно уничтожать живую силу врага в укрытиях, за препятствиями и на открытой местности.

Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. По своему фугасному действию взрыв этой гранаты эквивалентен детонации артиллерийского снаряда большого калибра.

"В месте ее попадания появляется шар огня объемом около пятнадцати кубических метров и образуется область повышенного давления. Температура горения составляет почти 2500 градусов. Опасность для живой силы врага сохраняется на расстоянии более полусотни метров от эпицентра взрыва", – рассказали в Минобороны.

Особенно эффективным считается использование огнемета во время штурмовых действий в городской среде.

"Например, у укрывшегося в кирпичном доме врага не будет шансов на выживание, если выстрел огнемета взорвется внутри", – добавили в ведомстве.

После внесения в штатно-табельное расписание воинских частей это оружие можно будет закупать за средства государственного бюджета и использовать в ВСУ.

В настоящее время в ВСУ пользуются украинские динамореактивные гранатометы с термобарическим боеприпасом одноразового использования РПВ-16. Они были переданы на вооружение украинской армии в 2018 году. РПВ-16 формирует огненное облако вдвое меньшего объема, чем новая разработка, но его фугас имеет дополнительный осколочный эффект.

В Вооруженных силах огнеметами в основном оснащены бойцы подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты. Посредством этого огнемета не только поражается живая сила, техника и сооружения, но и создаются пожары в районах боевых действий для дезорганизации сил противника.

Как сообщал OBOZ.UA, находящиеся на вооружении Украины многоцелевые истребители F-16 оснащены новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении PIDS и ECIPS. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

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