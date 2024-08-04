СМИ: украинские F-16 получили систему раннего предупреждения о ракетном нападении

Многоцелевые истребители F-16, уже находящиеся на вооружении Украины, оснащены новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Она обеспечивает жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

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В сети разошлись мнения по поводу типа этой системы. По информации "Милитарного", речь идет о пилонах Terma PIDS+ датской разработки, которые идентифицировали по видео, обнародованных на официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Компания Terma оснащала системами Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) истребители всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF). Благодаря им самолет может заблаговременно обнаруживать атакующие ракеты и противодействовать им.

MWS состоит из шести датчиков – по три на каждом из двух пилонов – и одного компьютера. Расположение датчиков обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета.

Отстрел ловушек производится под таким углом, чтобы они стреляли по диагонали вниз и не поразили ракету, установленную на концовке крыла истребителя.

В то же время в сети есть и другое мнение относительно типа системы. В частности, военный эксперт Агил Рустамзаде считает, что речь идет об Electronic Combat Integrated Pylon System Plus (ECIPS+) – новейших инфракрасных системах предупреждения о ракетном нападении израильского производства.

"Самолеты будут нести эти инфракрасные датчики предупреждения на специализированных подкрыловых пилонах, которые также способны вмещать ложные ловушки и дипольные отражатели, а также "глушители" для радиоэлектронной борьбы. Проще говоря, они имеют большие шансы избежать ракет противника", – отметил Рустамзаде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 августа Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

– Также президент заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных истребителей F-16 от западных партнеров. Того количества, которое уже есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

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