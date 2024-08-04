F-16 в Украине: Зеленский официально подтвердил и показал первые кадры

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

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В официальном Telegram-канале 4 августа, в День Воздушных сил ВСУ, Зеленский обнародовал первое видео F-16 в Украине. Он не уточнил, какие именно задачи выполняют эти истребители, но заявил, что пока "количество самолетов и пилотов недостаточное".

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими парнями, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат", – написал президент.

Он также выразил благодарность всем партнерам, "действительно действенно помогающим с F-16", и первым государствам, которые акцептировали запрос Киева о предоставлении самолетов – Дании, Нидерландам, США и всем партнерам Украины.

"Мы ценим вашу поддержку! И желаю нашим Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу – наш справедливый мир для Украины. Слава Воздушным силам Вооруженных Сил Украины!

Напомним, ранее о первых поставках F-16 от стран НАТО писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Журнал The Economist сообщил, что в украинском небе уже десять истребителей.

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