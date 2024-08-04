Украина получила первые 10 из 79 истребителей F-16 – The Economist

В конце июня этого года Украина получила 10 истребителей F-16. Они прибыли на территорию государства в последний день июля.

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В общей сложности западные партнеры обязались передать украинской армии 79 таких самолетов. Об этом пишет The Economist.

"Лучше поздно, чем никогда", – говорится в материале издания, посвященном передаче Украине первого десятка истребителей F-16, о которых президент Украины Владимир Зеленский просил партнеров с самого начала полномасштабной войны с Россией.

"Первые десять (из возможных 79) прибыли в Украину в последний день июля, через год после того, как администрация Байдена наконец-то дала зеленый свет своим более активным европейским союзникам передать их", – пишут авторы материала.

По данным The Economist, до конца года Украина может получить до 20 таких самолетов американского производства. Остальные же, обещанные странами, вошедшими в коалицию самолетов во главе с Данией и Нидерландами, поступят партиями в течение 2025 года.

The Economist также цитирует слова бывшего командующего американскими войсками в Европе Бена Ходжеса, выразившего разочарование тем, сколько времени понадобилось Западу, чтобы доставить эти первые самолеты в Украину.

Среди причин, по которым Запад до сих пор не передал достаточное для перелома ситуации на поле боя количество истребителей, Ходжес назвал "жалкое" отсутствие учебных мест для украинских пилотов, что он связал с "политическим решением администрации президента США Джо Байдена". К тому же не все украинские пилоты в достаточной степени владеют английским языком, чтобы учиться максимально быстро и эффективно. При этом даже относительно устаревшие F-16 слишком сильно отличаются и сложнее в управлении от советских МиГ-29 и Су-27, на которых закалялись в боях украинские пилоты.

Еще одним объективным фактором задержки было время, ушедшее на создание необходимой для приема F-16 инфраструктуры. Обслуживание этих западных истребителей сложнее, чем обслуживание их советских аналогов. Так что бортинженеров необходимо было готовить почти так же долго, как и пилотов. При этом The Economist предполагает, что в Украине уже работают "некоторые западные гражданские подрядчики", также отчасти проблему попытались решить переносом некоторых ремонтных работ и технического обслуживания в страны НАТО Польшу и Румынию.

Между тем, бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге выразил убеждение, что западные истребители в Украине являются приоритетной целью для РФ. Именно поэтому разворачивали их в условиях секретности, на отдельных базах с подземными или надежными укрытиями и с использованием приманок. Такие меры предосторожности могут помочь, но они создают дополнительные трудности в логистике: нужно больше людей и больше запчастей.

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