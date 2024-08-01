В Кремле отреагировали на слухи о получении Украиной F-16 и попытались угрожать

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о получении Украиной истребителей F-16. Ожидаемо, он пригрозил, что самолеты будут уничтожаться на фронте – мол, никакой "волшебной таблетки" у Киева нет.

Видео дня

Об этом представитель кремлевского лидера говорил на брифинге, пишет пропагандистское агентство "РИА Новости". Он тешит себя мыслью, что F-16 якобы не смогут существенно повлиять на динамику событий на фронте.

"Самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет, они должны осознавать", – выдал Песков.

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что первая партия долгожданных истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину. Срок передачи военных самолетов американского производства был до конца июля, и он был соблюден. Количество поставленных истребителей якобы невелико.

В то же время в ОП заявили, что не будут официально подтверждать эту информацию: ни "да", ни "нет". Там объяснили, что это "фактор существенного выживания", поэтому не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители или нет. Сообщения о якобы поступлении F-16 пока не подтвердили и в США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские партизаны сообщили, что для охоты на западные самолеты, о якобы прибытии которых в Украину в последние дни пишут СМИ, россияне разместили "Бук" в Донецкой области. Технику захватчики разместили во временно оккупированном Волновахском районе.

– Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что F-16 помогут Украине значительно повысить эффективность защиты неба от массированных ракетных ударов. Самолеты смогут перехватывать ракеты на ранних этапах, уменьшая вероятность достижения целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!