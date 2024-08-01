'Это переломный момент': министр обороны Британии отреагировал на прибытие в Украину F-16

Глава министерства обороны Британии Грант Шеппс отреагировал на слухи о возможном прибытии в Украину современных западных истребителей F-16. Это событие, по его словам, знаменует собой поворотный момент в борьбе против российского диктатора Владимира Путина и его самолетов Су-35.

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Об этом британский министр написал на своей странице в социальной сети Х в четверг, 1 августа. Он отметил, что в марте группа пилотов Сил обороны Украины завершила летную подготовку на F-16.

"Великобритания и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать битву Украины за небо", – подчеркнул Шеппс.

О том, что первая партия долгожданных истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину, написало издание Bloomberg 31 июля. По данным журналистов, срок передачи военных самолетов американского производства был до конца июля, и он был соблюден. Количество поставленных истребителей якобы невелико.

Однако в Офисе президента заявили, что не будут официально подтверждать эту информацию: ни "да", ни "нет", сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он объяснил, что это "фактор существенного выживания", поэтому не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители, или нет.

Сообщения о якобы поступлении F-16 пока не подтвердили и в США.

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что F-16 помогут Украине значительно повысить эффективность защиты неба от массированных ракетных ударов. Самолеты смогут перехватывать ракеты на ранних этапах, уменьшая вероятность достижения целей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские партизаны сообщили, что для охоты на западные самолеты, о якобы прибытии которых в Украину в последние дни пишут СМИ, россияне разместили "Бук" в Донецкой области. Технику захватчики разместили во временно оккупированном Волновахском районе.

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