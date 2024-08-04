Зеленский: Украина ожидает дополнительное количество F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных истребителей F-16 от западных партнеров. Того количества, которое есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

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Речь идет как о самолетах, так и о пилотах. Об этом глава государства сообщил во время общения с представителями СМИ после торжеств, посвященных Дню Воздушных сил ВСУ.

Он отметил, что не имеет права раскрывать подробности миссий, которые выполняют сейчас F-16, но предположил, что украинцы увидят результаты.

"Но в любом случае, пока что количество, которое есть в Украине, пока то количество обученных пилотов, этого еще недостаточно", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что позитив в том, что ожидаются дополнительные борта и многие украинские пилоты еще проходят обучение.

"Различные форматы, разные стадии. Очень верю, что партнеры смогут это расширить – платформу обучения для наших пилотов, инженеров и т.д.", – отметил Зеленский.

Напомним, что в День Воздушных сил ВСУ президент официально подтвердил получение западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат", – написал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The Economist сообщило, что в конце июля этого года Украина получила первые 10 истребителей F-16 из возможных 79. В целом, по данным СМИ, до конца года Украина может получить до 20 таких самолетов американского производства.

– Тем временем в России продолжаются активные обсуждения поставок Украине западных истребителей F-16. Пропагандистка Ольга Скабеева назвала это "новым витком эскалации" и пригрозила украинцам очередной "аналоговнет"-разработкой РФ "Искандер-1000".

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