На выставке вооружений впервые показали украинскую ракету "Трембита", дрон "Булава" и другую современную технику. Видео
В пятницу, 21 февраля, на выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 представили сотни геймченджеров войны – от дронов и РЭБ до ракет и тренировочных систем для военных. Здесь впервые показали украинскую дрон-ракету "Трембита", а также представили беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Булава" отечественного производства.
Об этом сообщили пресс-служба Минцифры и Telegram-канал Армія ТV. Украинские производители показали, чем будет воевать мир уже в ближайшем будущем.
На форуме Defense Tech Innovations Forum 2025, организованном кластером для развития военных технологий Brave1, собрались инвесторы, производители и военные, чтобы вместе обсудить стратегию развития беспилотных технологий, инноваций в этой сфере и осмотреть сами разработки.
Так, на выставке форума впервые показали вблизи украинский дрон-ракету "Трембита".
Эта украинская ракета летит со скоростью до 400 км/ч и получает стратегические цели противника. Разработчики говорят, что может достать и в Москву.
Также на технологическом форуме разработчики представили украинский дрон-камикадзе Булава. Этот беспилотный авиационный комплекс был создан по запросу украинских военных для ударов по важным объектам российских оккупантов.
В комплекс входят: непосредственно дроны-камикадзе, наземная станция управления, ретрансляторы и разведочные средства, которые позволяют автономно выполнять боевые задания.
Дроны-камикадзе "Булава" имеет Х-образное оперение и оснащается боевой частью разных типов массой 3,6 кг. Чаще используют кумулятивно-термобарическую БЖД украинского производства.
"Булава" совершает полет на скорости около 100 км/ч.
При длине 1,5 м и размахе крыльев 1,6 м беспилотник может находиться в воздухе до 50 минут, максимальная высота полета – 2 км.
Благодаря Х-образному оперению "Булава" обладает высокой маневренностью.
Уже подтверждено поражение дроном вражеских объектов на расстоянии 55 километров от точки запуска.
Также на форуме показали дрононосец – "сын" авианосца, несущий на себе дроны.
На выставке можно увидеть наземный дрон-камикадзе, у которого вместо колес стоят мины ТМ-62.
Также на форуме отечественные оружейники показали дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7,62, предназначенный для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.
Модуль оснащен пулеметом калибра 7,62, максимальная дальность поражения до 1000 метров. Имеет ручную и автоматическую наводку на цель.
Wolly удобно транспортировать, он сравнительно легок – без учета боекомплекта весит 30 кг.
Заряда аккумуляторов достаточно до 5 суток работы.
Модуль имеет ИИ для распознавания живой силы и техники, а дальность связи – до 100 метров.
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