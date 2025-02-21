На выставке вооружений впервые показали украинскую ракету 'Трембита', дрон 'Булава' и другую современную технику. Видео

В пятницу, 21 февраля, на выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 представили сотни геймченджеров войны – от дронов и РЭБ до ракет и тренировочных систем для военных. Здесь впервые показали украинскую дрон-ракету "Трембита", а также представили беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Булава" отечественного производства.

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Об этом сообщили пресс-служба Минцифры и Telegram-канал Армія ТV. Украинские производители показали, чем будет воевать мир уже в ближайшем будущем.

На форуме Defense Tech Innovations Forum 2025, организованном кластером для развития военных технологий Brave1, собрались инвесторы, производители и военные, чтобы вместе обсудить стратегию развития беспилотных технологий, инноваций в этой сфере и осмотреть сами разработки.

Так, на выставке форума впервые показали вблизи украинский дрон-ракету "Трембита".

Эта украинская ракета летит со скоростью до 400 км/ч и получает стратегические цели противника. Разработчики говорят, что может достать и в Москву.

Также на технологическом форуме разработчики представили украинский дрон-камикадзе Булава. Этот беспилотный авиационный комплекс был создан по запросу украинских военных для ударов по важным объектам российских оккупантов.

В комплекс входят: непосредственно дроны-камикадзе, наземная станция управления, ретрансляторы и разведочные средства, которые позволяют автономно выполнять боевые задания.

Дроны-камикадзе "Булава" имеет Х-образное оперение и оснащается боевой частью разных типов массой 3,6 кг. Чаще используют кумулятивно-термобарическую БЖД украинского производства.

"Булава" совершает полет на скорости около 100 км/ч.

При длине 1,5 м и размахе крыльев 1,6 м беспилотник может находиться в воздухе до 50 минут, максимальная высота полета – 2 км.

Благодаря Х-образному оперению "Булава" обладает высокой маневренностью.

Уже подтверждено поражение дроном вражеских объектов на расстоянии 55 километров от точки запуска.

Также на форуме показали дрононосец – "сын" авианосца, несущий на себе дроны.

На выставке можно увидеть наземный дрон-камикадзе, у которого вместо колес стоят мины ТМ-62.

Также на форуме отечественные оружейники показали дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7,62, предназначенный для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Модуль оснащен пулеметом калибра 7,62, максимальная дальность поражения до 1000 метров. Имеет ручную и автоматическую наводку на цель.

Wolly удобно транспортировать, он сравнительно легок – без учета боекомплекта весит 30 кг.

Заряда аккумуляторов достаточно до 5 суток работы.

Модуль имеет ИИ для распознавания живой силы и техники, а дальность связи – до 100 метров.

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