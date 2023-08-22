На юге и востоке Украины воздушная тревога: угроза применения ракет и 'шахедов'

В нескольких областях на юге и востоке Украины ближе к полуночи 22 августа была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения ракет и "шахедов".

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Так, тревога раздалась в Запорожской области в 22:46. В тот же момент стало известно о ракетной опасности в этой и Донецкой области. А за несколько минут до этого стало известно о возможной атаке врагом "шахедами".

"Запорожская, Донецкая области – ракетная опасность!" – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Вместе с тем мониторинговые паблики сообщают об угрозе применения БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

"С Приморско-Ахтарска произведен запуск БПЛА типа "Shahed"!" – информируют украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 22 августа была зафиксирована активность вражеского истребителя у острова Змеиный, возможны пуски КАБ/КАР (управляемых авиационных бомб/ракет).

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