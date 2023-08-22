На востоке Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

В нескольких областях на юге и востоке Украины вечером 22 августа объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

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В частности, по состоянию на 20:31 сирена прозвучала в Одесской области, а по состоянию на 20:35 – также в Харьковской и Полтавской. Через три минуты тревогу для Одесщины отменили.

Харьковская, Полтавская области – угроза применения баллистического вооружения!" – сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 20:51 в ВС ВСУ заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

По данным мониторинговых каналов, была зафиксирована активность вражеского истребителя вблизи острова Змеиный, возможны пуски КАБ/КАР (управляемых авиационных бомб/ракет).

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