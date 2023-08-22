Шли из церкви, приехал пить кофе, собиралась встретиться с подружками: кого убила российская ракета в Чернигове

Российская ракета 19 августа, на Яблочный Спас, убила в центре Чернигова семь человек. Никто из них не был участником выставки дронов в областном Драмтеатре, которая якобы была целью РФ. Люди гуляли, пили кофе, возвращались из церкви, в которой святили яблоки. В это время прилетела ракета, она попала в крышу театра, а ее осколки разлетелись вокруг.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Софийка приехала в Чернигов к подружкам

О гибели 6-летней Софии Голинской стало известно буквально в первые часы после страшного взрыва. Девочка вместе с мамой Ольгой приехала в Чернигов в гости к знакомым. В центре Чернигова они планировали встретиться с подругой и ее детьми, погулять по старинному городу.

Как рассказал священник Иван Шепида, в дороге Софийка веселилась. "Она везла с собой подарки, которые хотела подарить подружкам. И вот они на месте, играют, веселятся. Софийка дарит подружкам браслетики, которые почему-то падают на пол. Подружки наклоняются, чтобы их поднять, а Софийка стоит. И в это время те, кто "ни на кого не нападал", бьют ракетой по центральной части Чернигова".

В это время бабушка Софийки стоит возле храма в Славутиче (рядом с Киевом), ждет освящения плодов. Она очень грустная, священник даже обратил на это внимание. И вскоре новость о гибели маленькой девочки становится известной всем.

Осколок попал в живот маленькой Софийке, началось кровотечение.

На частной машине ее отвезли в больницу. Пока врачи боролись за жизнь ребенка, мама на первом этаже записывала видео для соцсети, где просила всех молиться за ее единственную дочку.

Платье женщины все было в крови Софии, она была в отчаянии. К сожалению, Софийка умерла. Она была единственной и долгожданной дочкой в семье. Ее папа Александр воюет на фронте, защищая детей от российских агрессоров. Однако родную дочку он потерял.

Девочка ходила в частный детский садик в Киеве. Через две недели она должна была пойти в 1-й класс. Они с мамой уже все приготовили для школы, а девочка показывала подругам мамы свой первый выпускной альбом из садика.

"Покойся с миром, наша улыбчивая, веселая и жизнерадостная девочка. Никогда тебя не забудем", – написали на страничке детского садика в Facebook.

Прощались с Софийкой 22 августа в Троицком соборе Чернигова, похоронили девочку в Славутиче.

Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку мамы: 4731 2196 1075 6011.

Пошли в церковь освятить яблоки

Интернет облетело фото с места трагедии: посреди дороги на корточках сидит мужчина, он заботливо поправляет золотистое покрывало на носилках, под ним – тело. Это муж Натальи Тории – Александр, военный. Он долгое время сидел рядом с погибшей женой, неподалеку стояла плетеная корзина.

41-летняя Наталья с дочерью Татьяной и своей мамой в тот день, 19 августа, пошла в церковь, был Спас. Муж не пошел с ними, остался дома. А когда узнал о ракетном ударе, бросился на место взрыва. Сам он военный, воюет с первого дня вторжения РФ в Украину. В эти дни был в отпуске дома.

Их дочь Татьяна, студентка факультета журналистики Национального авиационного университета, а также пожилая мама Натальи получили ранения, сейчас они в больнице.

О Наталье в Национальном университете "Черниговская политехника", где она работала старшим лаборантом учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии, рассказывают как об очень честном и порядочном человеке. Скромная, приветливая, внимательная к людям.

Работать тут она начала в 2007 году старшим лаборантом одного из деканатов. С 2008 года была секретарем ректора вуза.

Сейчас коллеги погибшей и друзья семьи собирают средства на лечение Татьяны; помочь можно, перечислив деньги на банковскую карту https://send.monobank.ua/jar/8RvJmcoykN, номер карты банка 5375 4112 0802 2199.

Погибла преподаватель Черниговского университета

Российская ракета убила сразу двух сотрудников и студента Национального университета "Черниговская политехника".

Кроме Натальи Тории, погибла и 48-летняя Светлана Кормильцына, старший преподаватель кафедры иностранной филологии этого университета. В воскресенье она вышла в парк в центре Чернигова погулять с дочкой Анной.

Светлана работала в вузе с 2003 года. Одна из ее бывших студенток рассказала, что Светлана преподавала английский язык, была хорошая, доброжелательная, спокойная.

Ее бывшая одноклассница Светлана Петрушенко рассказала, что они учились вместе с 1-го класса: "Мы были тезками – обе Светланы Юрьевны. Даже фамилии начинались на одинаковую букву, поэтому в списке в школьном журнале шли друг за другом. Наш класс был дружным, поэтому у нас много общих теплых воспоминаний. Потом вместе учились в университете, а затем пришли работать в одну школу. Работали на одной параллели, представляете? Две Светланы Юрьевны, учительницы английского, в одном классе, только в разных группах. Классные руководители нас путали. Мою тезку не зря звали Светланой, она была очень светлым человеком. Не могу вспомнить случая, чтобы она на кого-то злилась или кого-то обидела. Была у меня настоящая тезка – и больше нет. Ее забрал кровавый Спас, остались только теплые воспоминания".

У Светланы Кормильцыной осталась дочь; кто хочет помочь семье погибшей, может перечислить средства на ее карточку: 4441 1144 2820 9967.

Приехал в центр на "Запорожце"

Также погиб 23-летний студент Учебно-научного института механической инженерии, технологии и транспорта "Черниговской политехники" Назар Ющенко.

В вузе говорят, что Назар был способным студентом, искренним, порядочным, приветливым парнем. Он был единственным сыном у родителей.

"Назар приехал в центр Чернигова на своем "Запорожце". Старый автомобиль, с которым он все время возился, что-то ремонтировал и хотел переделать его. Как рассказывал его друг, Назар любил там, в центре, пить кофе. Потом он сел в свой "Запорожец", хотел уехать – и тут взрыв. Осколок убил его прямо в машине. В это до сих пор невозможно поверить. Ему не хватило каких-то минут, чтобы уехать оттуда", – рассказал знакомый Назара по университету.

Остались четыре сына

Среди погибших и отец четверых сыновей Владимир Василенко. В момент взрыва он ехал в машине со своим сыном. Его автомобиль откинуло к зданию, по пути неуправляемая машина насмерть сбила женщину.

Сын Владимира выжил, сейчас он в больнице.

Владимир Василенко был юристом, работал в БФ "Право на защиту".

"Вечная память, царство небесное, мой родненький, мой любимый человек. Ты был для меня целым миром, счастьем, радостью всей моей жизни, а для детей лучшим папой. Нет таких слов, которые могли бы описать ту боль, грусть и печаль, которые заполнили мою душу! Я отдала бы все деньги мира, чтобы снова оказаться в твоих крепких объятиях и прийти в себя от страшного сна! Почувствовать себя любимой и защищенной, быть уверенной в завтрашнем дне! Цените каждый миг со своими близкими, потому что завтра может не прийти", – написала супруга погибшего Алина.

Помочь семье можно, перечислив средства на карточку супруги: 4149500160905108.

Ходил в Чернобыль и прыгал с парашютом

Также погиб теробороновец 34-летний Дмитрий Маглич. Он как раз находился неподалеку от Драмтеатра, когда прилетела ракета.

Судя по фото Дмитрия в соцсетях, он увлекался парашютным спортом. Тренировался и прыгал со старенького самолета Ан. Входил в экстрим-клуб SEMARGL. Вместе с друзьями ходил в Чернобыльскую зону.

В момент взрыва мимо Драмтеатра в Чернигове на своем автомобиле проезжал житель Прилукского района Александр Онищенко. Осколки ракеты также убили и его.