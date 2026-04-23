На юге пограничники уничтожили точку запуска вражеских дронов. Видео

Силы обороны Украины на южной линии фронта выследили и атаковали врага. Оккупационное войско потеряло одну из точек запусков своих БпЛА.

Видео дня

Операцию провели воины-пограничники. Соответствующим видео в четверг, 23 апреля, поделилось на странице в Facebook Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Цель – российские дронари

Пресс-служба уточнила, что точные удары по позициям оккупантов нанесли наши защитники из рядов Могилев-Подольского пограничного отряда.

"Благодаря слаженной работе операторов БпЛА было уничтожено стартовую позицию FPV-дронов российских захватчиков. Кроме того, противник понес потери и в живой силе – их количество уточняется", – сообщили в ГПСУ.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает эффективно защищать государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – напомнили пограничники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!