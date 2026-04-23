'Заблудились в Гришино': украинские военные взяли в плен двух оккупантов на Покровском направлении. Видео

На Покровском направлении украинские военные взяли в плен двух российских оккупантов, которые заблудились во время попытки продвижения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Гришино, где продолжаются активные боевые действия.

Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать атаки противника. Об этом сообщила 155 отдельная механизированная бригада.

Так, двое российских военнослужащих оказались на украинских позициях после того, как потеряли ориентацию на местности. Военные 155-й отдельной механизированной бригады оперативно обнаружили их и взяли в плен без дополнительного сопротивления.

Как отмечают украинские защитники, ситуация на Покровском направлении остается напряженной, однако контроль над отдельными населенными пунктами, в частности Гришино, удерживается. Подразделения бригады осуществляют постоянный мониторинг обстановки и оперативно реагируют на любые попытки продвижения противника.

Украинские силы обороны продолжают активно применять разведывательные средства и беспилотные системы для выявления перемещений противника. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы и минимизировать риски прорыва обороны.

