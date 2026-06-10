Оккупанты атаковали Одессу: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото и видео

Ночью 10 июня россияне снова атаковали Одессу. В Приморском районе города повреждения получили две многоэтажки.

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Пострадали три человека: женщина и два ребенка. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно о последствиях российского удара по Одессе

О том, что Одесса снова оказалась под дроновой атакой врага, Лысак сообщил в 01:48 ночи.

"Ночью враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в два жилых дома", – отметил чиновник.

В одной из пострадавших многоэтажек полностью выгорела квартира на 5 этаже. Там пожар оперативно ликвидировали.

"Пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь", – уточнили в Одесской ГВА.

По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жильцов, остекление и фасад дома.

"На местах происшествия работают представители городской власти, спасатели, коммунальные службы и районная администрация. Продолжается обследование повреждений и фиксация последствий вражеской атаки", – говорилось в сообщении ГВА.

Лысак уточнил, что по состоянию на 7 часов утра было известно уже о трех пострадавших.

"По уточненной информации, кроме женщины, пострадали еще двое детей 2016 и 2017 годов рождения. У них – острая реакция на стресс. Таким образом, в результате вражеской атаки пострадали три человека. Всем оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", – написал он.

Утром коммунальщики приступили к работам по закрытию выбитых окон и расчистке прилегающих территорий.

"На местах работают штабы по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных квартир предоставляются консультации по оформлению компенсации за причиненный ущерб из городского бюджета, а также по государственной программе "єВідновлення", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали дроном двухэтажный жилой дом в Запорожье. В результате атаки там вспыхнул пожар, повреждения получили соседние дома. Известно, что пострадали семь человек, среди которых семья с детьми.

А на рассвете под вражескими ударами оказался Харьков. В Холодногорском районе города вспыхнули пожары, пострадали пять человек.

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