Белый Слон по кличке Крым

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Хочу описать еще самый пессимистический для Украины сценарий. Хотя как посмотреть, может он даже, наоборот, оптимистический и ускорит освобождение не только Крыма, но и всех оккупированных территорий (или значительной их части).

Но сначала о Белом Слоне. Белый слоны (видимо альбиносы) в Индии встречаются довольно редко и считаются священными. И вот раджа, который очень хотел бы угодить какому-то своему вассалу, дарил ему своего любимого Белого Слона из личного зоопарка. Крутой такой подарок, целый слон. Слоны ведь очень ценные животные. Для владельца слона это и транспорт, и грузоподъемник и куча других применений.

Загвоздка была в том что Белый Слон считался священным. То есть к нему надо было относиться с уважением, его нельзя было бить, надо было хорошо кормить. Бить нельзя значит не надрессируешь, да и нельзя Белому Слону работать, он же священный!

В итого бедалага получивший такой роскошный подарок тратил большие деньги на содержание этого слона, а прибыли от его работы не получал. Он бы и рад был отказаться от такого подарка, но разве радже откажешь? Передарил бы кому еще, но дураков мало принять такой подарок. Так и мучался. Иногда даже разорялся, а слоны, сцуки, долго живут.

Ну так вот, от слонов вернемся к нашим баранам. То есть оркам. Крым изолирован. Не то что в него ничего нельзя привезти, но поставки ограничены. Очень. С топливом в Крыме уже совсем швах. Начали пропадать продукты питания. Хотя я тут думаю больше паника, чем реальные проблемы, мы ж знаем совок. Чуть что – бежать в магазины скупать гречку, сахар, соль, макароны и чегоещетамдолгонепортится. Так что я пока голода в Крыме не ожидаю, думаю с питанием они справятся.

Что я ожидаю другое. Тут сразу дисклеймер, я совсем-совсем не экономист, даже не диванный. Но сейчас им прикинусь. Какие у нас, то есть у них, отрасли производства в Крыме? Вроде никаких. Ноль. Было виноделие, но насколько знаю, с водой в Крыму полный швах, и поливать виноградники нечем. Если ошибаюсь, поправьте. Другая статья, наверное основная, для этого полуострова конечно туризм. Раньше он был и из Украины и из РФ, из Беларуси тоже наверняка. Может даже из Европы/Израиля переподало, те кому надоели турки и хотели попробовать ненавязчивый пост-советский сервис для разнообразия.

Что-то подсказывает мне что эта статья дохода для Крыма должна сойти на нет. Бензина нет. Воды нет, растительности нет, населен понаехавшими орками. Нет в орков я верю. Найдется большой процент ипанутых орков которые таки поедут, которые решат, раз там опасно, значит дешево будет, значит отдохнем и съэкономим, будет душевно и по домашнему под взрывами беспилотников. Я изначально хотел написать что туристов не будет вообще, от слова совсем, но подумал над этим вопросом и решил, что я недооцениваю альтернативное мышление орков. Поедут таки. Но в меньших количествах, серьезно меньших. А доставка товаров в Крым подорожает, значит и маржа для Крыма снизится.

Есть еще что-то что может приносить доходы и поддерживать бюджет Крыма? Ведь это был дотационный регион для РФ. А тут хорошая новость. Регион перестанет быть дотационным. Перейдет на полное 100% содержание бюджета РФ. То бишь, полностью содержанским регионом у РФ была наверное только Чечня, а тут добавится Крым. Хорошая компания (при всем уважении к чеченцам, это не про народ).

Я уж не говорю что в Крым каким-то образом надо будет поставлять все время дополнительные ПВО комплексы и радары, чтобы хоть как-то сдерживать птичек ВСУ, а их будут методично уничтожать.

В итоге получается что Крым будет поглощать туеву хучу средств и деньгов у РФ, ничего не давать взамен, поглощать ПВО комплексы, радары и ракеты для ПВО в товарных объемах, и поэтому эти ПВО не будут защищать потенциально всякие НПЗ в самой РФ.

Вин-вин для Украины. Может и не стоит освобождать Крым (цинично звучит, я знаю), пусть кормят этого слона. Так быстрее рухнет экономика РФ и возможно даже этот монстр распадется на кучу мелких государств, и эта кровавая империя прикажет долго жить.

Слава Украине!