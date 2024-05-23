На юге украинские защитники уничтожили "Ланцет", РЛС и полевой пункт войск РФ

На юге Украины за минувшие сутки (22 мая) подтвержденные потери личного состава противника убитыми и ранеными – "минус" 104 оккупанта. Также оккупационная армия РФ потеряла 50 единиц техники.

Статистику обнародовало на странице в Facebook Оперативное командование "Юг". "Силы обороны юга и дальше наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициям и тылам", – подчеркнули наши защитники.

Воинами был уничтожен полевой пункт боеснабжения, три наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА "Ланцет" российских войск.

Среди 50 единиц вооружения и военной техники, которых лишился враг 22 мая, насчитывается:

– 9 пушек;

– 3 миномета;

– 24 единицы автобронетехники;

– 4 разведывательных беспилотника;

– 5 аэрофотостанций;

– 1 радиолокационная система;

– 4 лодки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери российских захватчиков 22 мая составили 1330 человек.

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