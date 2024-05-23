Оккупанты пошли в атаку на Харьковщине в направлении Муром – Старица, украинские войска усиливают оборонные рубежи – Генштаб

В Украине утром 23 мая (по состоянию на 10:00) уже произошло 28 боевых столкновений. На Харьковском направлении Силы обороны отбивали атаку врага в направлении Муром – Старица.

"Украинские подразделения прилагают максимум усилий по усилению оборонных рубежей", – заверил Генеральный штаб Вооруженных сил. Новую сводку ведомство опубликовало в Facebook утром в четверг (820-е сутки полномасштабной войны).

По уточненной информации, на Харьковском направлении в минувший день (22 мая) ВС РФ потеряли более 180 оккупантов и 54 единицы вооружения и военной техники. Кроме прочего уничтожены две артиллерийские системы и пять повреждены, уничтожены 14 БПЛА и 11 единиц автомобильной техники (еще 17 повреждены). Также подбиты: один танк, одно средство ПВО, ликвидированы три единицы специальной техники, один склад с боеприпасами противника.

В целом за прошедшие сутки воины Воздушных сил, ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления, две пушки, две станции управления БПЛА, станцию ​​РЭБ, зенитный ракетный комплекс С-400 и самолет Су-25 россиян.

Общие потери российских захватчиков 22 мая составили 1330 человек. Среди техники – 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артсистем, одно средство ПВО, самолет, 45 БПЛА оперативно-тактического уровня, одна ракета, 71 автомобиль и четыре единицы спецтехники.

23 мая (на 10:00) противник уже нанес по Украине пять авиаударов 13 КАБами, применил 33 дрона-камикадзе и совершил 569 обстрелов позиций наших войск.

На Купянском направлении с начала суток состоялось четыре попытки россиян продвинуться вперед в районах Стельмаховки и Грековки. Один штурм отбит, три боестолкновения еще продолжались. Ситуация контролируемая. Защитники проводили мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, а на отдельных направлениях – действия для улучшения тактического положения.

Оккупанты 22 мая на этом направлении потеряли более 100 человек. Наши военные повредили российский танк, уничтожили две БМП, два бронетранспортера, 18 БПЛА и два автомобиля.

На Лиманском направлении украинские защитники продолжали отражать атаку в районе села Терны.

На Краматорском направлении продолжался бой близ Клещиевки. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды пытался прорвать украинскую оборону. Две атаки отбиты. Продолжались боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируемая.

По уточненным данным, потери противника здесь 22 мая составили более 100 оккупантов и штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжались два боестолкновения.

На Времевском направлении герои успешно отразили атаку захватчиков возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток предприняты две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита. Бой продолжается, заявили в ГШ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Институт изучения войны считает, что Силы обороны Украины недавно отбили некоторую территорию возле Волчанска на севере Харьковской области. Но там продолжаются активные бои, российские войска не прекращают атаки и незначительно продвинулись в районе города.

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