На юге Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, на Одесщине слышали звуки взрывов

На юге Украины днем 24 сентября объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

По состоянию на 13:58 тревога была объявлена на Херсонсщине, Николаевщине, Кировоградщине, Одесщине и Запорожье.

"Внимание! Кировоградская, Николаевская, Херсонская область – угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении ВС ВСУ по состоянию на 13:31.

В то же время мониторинговые каналы сообщили о движении ракет в направлении Одесщины и впоследствии – о мощных взрывах.

По состоянию на 14.13 в Воздушных силах заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, враг утром и днем нанес авиаудары по Херсонщине. Погибли два человека, повреждена гражданская инфраструктура. В целом область подверглась 83 вражеским обстрелам за сутки.

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