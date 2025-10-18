На ЗАЭС объявили перемирие: начат ремонт линий энергоснабжения. Фото

На Запорожской АЭС начат ремонт поврежденных линий электропередачи после четырехнедельного перебоя в работе. Он стал возможным благодаря установлению местных зон прекращения огня.

Это позволило украинским специалистам и международным экспертам безопасно восстанавливать энергоснабжение. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Восстановление электроснабжения вне площадки АЭС является критически важным для обеспечения ядерной безопасности. "Обе стороны конструктивно сотрудничали" с МАГАТЭ для реализации комплексного плана ремонта.

По данным Минэнерго, украинские энергетики уже 42-й раз с начала российского полномасштабного вторжения восстанавливают линии, которые питают Запорожскую АЭС. Подключение станции к украинской энергосети и обеспечение ее стабильной работы являются ключевыми условиями для предотвращения любых инцидентов и аварий на крупнейшем в Европе ядерном объекте.

В Минэнерго отметили, что единственной причиной беспрецедентных рисков и угрозы радиационного инцидента в Европе остается российская военная агрессия, оккупация Запорожской АЭС и систематические обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Сейчас ремонтные работы продолжаются. Украинские специалисты работают над стабилизацией энергоснабжения и обеспечением безопасности станции.

Что предшествовало

23 сентября Запорожская атомная электростанция снова осталась без внешнего питания после повреждения последней высоковольтной линии 750 кВ. Это уже десятый случай потери подключения к энергосистеме с начала широкомасштабного вторжения России. Из-за инцидента крупнейшая атомная станция Европы более двух недель работала в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания систем охлаждения шести энергоблоков и бассейнов с отработанным топливом.

Россия устроила провокацию с обесточиванием оккупированной электростанции, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Такой сценарий является угрожающим, потому что у оккупантов в "Росатоме" нет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

