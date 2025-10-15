Россия атаковала дронами Нежин на Черниговщине: поражена 'Новая почта', горит многоэтажка. Фото

Вечером 15 октября российские оккупанты атаковали Нежин с помощью ударных дронов. Беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру, в частности терминал "Новой почты" и многоэтажку.

В результате вражеской атаки ранены два человека. Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Подробности дроновой атаки РФ на Нежин

"Сегодня россияне массированно атаковали Нежин ударными беспилотниками. Дроны попали в терминал "Новой почты", дважды – в многоэтажку, гражданскую инфраструктуру", – отметил чиновник.

В жилом доме возник масштабный пожар, который охватил сразу несколько этажей.

На местах попаданий работают все экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 113 средств воздушного нападения, в том числе 50 "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 86 целей.

