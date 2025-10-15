Ночью Россия атаковала 113-ю дронами, в том числе полусотней "Шахедов": обезврежено почти 90 целей

В ночь на 15 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 113 средств воздушного нападения, в частности 50 "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 86 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки и результаты воздушного боя

Запускать дроны россияне начали с 22:50 14 октября.

В течение ночи противник атаковал украинские города и села 113 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Среди запущенных БпЛА оказалось около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах в 08:39 утра.

Последствия вражеского террора

От вражеских ударов ночью страдала Черниговщина. Как рассказали в ГСЧС, в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

В Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом.

"Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет", отметили в ГСЧС.

Под массированной дроновой атакой ночью оказалась и Днепропетровщина: защитники сбили 37 вражеских дронов, однако часть все же натворила беды.

"В Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий. Пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – рассказал утром 15 октября начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Херсоне в результате вражеской атаки погибли три человека, еще четверо ранены.

Также оккупанты разбомбили лицей под Харьковом. Учебное заведение недавно отремонтировали за 200 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!