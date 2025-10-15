Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: возникли пожары, есть разрушения, пострадал 19-летний парень. Фото

В ночь на 15 октября российские войска массированно атаковали дронами Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили почти 40 беспилотников, но избежать попаданий не удалось.

В нескольких населенных пунктах области вспыхнули пожары, под ударом находилась энергетика, известно о раненом и разрушениях. О последствиях атаки войск РФ рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг ударил по Днепропетровской области

Лысак рассказал, что во время ночной массированной дроновой атаки на Днепропетровщину защитники неба обезвредили 37 российских БпЛА. Однако полностью избежать попаданий все же не удалось.

Под ударами россиян находились Павлоград, Каменское и Славгородская громада Синельниковского района: там вспыхнули пожары. Повреждения получила энергетическая инфраструктура. Зафиксированы разрушения на территориях транспортного и промышленного предприятий.

"Пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – рассказал Лысак.

Уже не "Шахедами", а FPV-дронами и РСЗО "Град" терроризировали оккупанты населенные пункты Никопольского района: атакованы райцентр, Покровская и Марганецкая громады. А накануне днем россияне били КАБами по инфраструктуре в Покровской громаде.

По Межевской громаде, что на Синельниковщине, противник попал FPV-дроном, из-за этого загорелся частный дом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Херсоне в результате вражеской атаки погибли три человека, еще четверо ранены.

Также оккупанты разбомбили лицей под Харьковом. Учебное заведение недавно отремонтировали за 200 млн.

