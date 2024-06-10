На Закарпатье грузовик с 'военными' номерами прорвал границу в сторону Венгрии: задержаны десятки человек. Фото

В Закарпатской области грузовой автомобиль ГАЗ-66 с "военными" номерами незаконно пересек границу в сторону Венгрии. По горячим следам местные правоохранители задержали 32 гражданина Украины.

Событие произошло 9 июня на участке "Косино" и "Большая Бойгань". Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующие фото.

По данным его источников, видеокамеры зафиксировали, как грузовик ГАЗ-66 с черными якобы военными номерами 4736А1 "тараном проехал" через участок на границе. При этом проверка показала, что это транспортное средство не стоит на учете воинских частей.

Пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, что указывало на пересечение государственной границы. На место события направили патруль для поиска нарушителей. Авто обнаружили в поле на венгерской стороне – уже без пассажиров.

Глагола отметил, что в дальнейшем венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.

Информацию подтвердили в Мукачевском пограничном отряде ГПСУ, но без уточнений местности. Представитель ведомства Леся Федорова в комментарии hromadske сказала, что движение грузовика в сторону границы через поле зафиксировали с помощью технических средств контроля за местностью. О задержании фигурантов известила "смежная сторона".

Она подчеркнула также: автомобиль не принадлежит каким-либо украинским военным формированиям. Пограничники задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному перемещению тех 32 граждан через границу. С ними проводят "фильтрационно-проверочные мероприятия".

"Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток незаконного перемещения людей через границу. Сами же нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств", – добавила представитель ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе задержали африканца, который попытался незаконно проникнуть в Украину, утверждая, якобы он хотел здесь "оздоровиться". Передвижение нарушителя зафиксировали камеры словацких пограничников, сообщивших об этом украинским коллегам.

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