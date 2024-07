На Западе 'заговорили' о выигрыше Украиной войны без возвращения территорий: ISW указал на подвох

Некоторые неназванные чиновники из правительства США, якобы полагают, что Украине не нужно освобождать оккупированные Россией земли и людей, чтобы выиграть войну. Такие нарративы звучат несмотря на недавние четкие заявления диктатора Путина о том, что он не пойдет на прекращение огня ни на каких условиях, кроме капитуляции Киева.

Не вызывает никакого сомнения, что лидер страны-агрессора не откажется от своих целей полного уничтожения всего украинского государства, а не только земель, которые в настоящее время захватили его войска. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), подчеркнув подвох, который кроется в подобных высказываниях.

Неизвестно, с чьих именно уст прозвучали данные призывы, но газета New York Times (NYT) 9 июля сообщила, что так считают "анонимные официальные лица с американского правительства". По их словам, "даже без формального возвращения своих территорий" Украина все равно может выйти победителем в войне, сблизившись с НАТО и Европой.

В сводке ISW отметили, что на эта их оценка основывается на нескольких ошибочных предположениях. Прежде всего на мнении, что членство Украины в НАТО или Европейском Союзе (ЕС) гарантировано. Хотя на самом деле его не следует воспринимать как данность при обсуждении будущего украинской безопасности. Также эта оценка основана на предположении, что потеря земель, которые в настоящее время захватила Россия, и гражданского населения Украины, находящегося под российской оккупацией, якобы не поставит под угрозу будущую экономическую жизнеспособность страны и ее способность защищаться от следующих российских атак. Это тоже не соответствует действительности.

"Территории, которые оккупирует Россия, экономически и стратегически необходимы Украине, и их продолжающаяся оккупация лишит ее экономических ресурсов и стратегически важных земель. Сам Путин заявил, что Россия не будет довольствоваться окончанием войны в том виде, в каком она ведет ее сейчас, и прямо призвал к выводу украинских войск из неоккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в качестве "предварительного условия" для любого рода "мирных" переговоров", – подчеркнули аналитики.

Они добавили, что временно оккупированные районы этих украинских регионов включают, среди прочего, крупные города Херсон и Запорожье. А российский диктатор постоянно представляет войну как борьбу против НАТО и повторяет свое настойчивое требование, чтобы Украина "изменила свою конституцию" и формально отказалась от любых стремлений к вступлению в Альянс.

Следовательно, нет никаких оснований полагать, что РФ согласится даже на притворное прекращение огня, которое приблизит Украину к НАТО. Наконец, это предположение "западных политиков" основано на ошибочном мнении, что российская агрессия "завершится" с завершением войны на кремлевских условиях.

"Напротив, договорное прекращение огня на российских условиях даст ВС РФ время на отдых и восстановление, вероятно, перед будущим нападением на Украину с гораздо более продвинутой и укрепленной линией фронта. Путин был тверд и последователен в своей конечной цели – уничтожении украинского государства, и не откажется, пока не почувствует, что достиг ее", – подытожил ISW.