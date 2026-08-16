На Запорожье ликвидировали "чиновника" оккупационной администрации, предавшего Украину

В временно оккупированной Васильевке Запорожской области ликвидирован начальник одного из отделов незаконной оккупационной администрации Иван Маймулов. Ранее он состоял на службе в правоохранительных органах Украины.

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После начала полномасштабного вторжения мужчина перешел на сторону врага. Об этом сообщает издание "РИА Юг".

От инспектора полиции до службы оккупантам

Иван Маймулов родился 24 мая 1986 года и проживал в Васильевке. В украинских правоохранительных органах он работал как минимум с 2016 года, занимая должность инспектора сектора реагирования патрульной полиции Васильевского отдела ГУНП в Запорожской области.

После захвата города российскими войсками Маймулов добровольно пошел на сотрудничество с врагом и возглавил один из отделов в незаконно созданной администрации.

Ликвидация и награда от Кремля

Детали и точные обстоятельства ликвидации коллаборанта на данный момент не разглашаются. Тем не менее факт его гибели подтверждается действиями российской стороны.

4 августа 2026 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ о награждении Маймулова посмертным "орденом Мужества" с формулировкой за "мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального долга".

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