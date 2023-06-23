На Запорожье ликвидировали наемника с позывным 'Кипиш', который собирался 'брать Киев'. Фото

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Даниила Сматрова из Хакасии. Будучи наемником кадыровского подразделения захватчиков, он хвастался, что намерен "брать Киев".

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Его "демилитаризация" состоялась на Запорожском направлении. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ранее он опубликовал несколько снимков этого наемника, на которых тот засветился в форме с нашивкой, на котором было написано: "На Киев".

Также оккупант хвастался шевронами университета спецназа РФ (г. Гудермес, Чечня) и "Ахмат сила", а еще картинкой умершего отца чеченского лидера Рамзана Кадырова и самопровозглашенного президента Чеченской Республики – Ахмата Кадырова.

OSINT-эксперт установил, что наемника зовут Сматров Данил Андреевич, он 1988 года рождения. Оккупант из Хакасии, избравший для себя позывной "Кипиш", воевал против ВСУ на Запорожском направлении.

Расследователь указал даже его адрес регистрации места жительства (Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 1 кв. 23), номер телефона (+79233994103) и ссылки на соцсети.

"С таким е*алом и на Киев?.. Замечен на Запорожском направлении. Вероятно, подох, так как в соцсетях не активен последние три дня", – писал Комахидзе 20 июня.

Спустя три дня он сообщил уже о ликвидации этого наемника. Информация об этом появилась 22 июня.

"Держим кулаки за Даню, да будет так", – саркастически подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали оккупанта из Татарстана (РФ), который был осужден российским судом за убийство собственной матери. Преступника звали Артем Комиссаров.

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