В Украине ликвидировали оккупанта, который убил собственную мать и получил за это тюремный срок. Фото
В Украине ликвидирован оккупант из Татарстана (РФ), который был осужден российским судом за убийство собственной матери. Преступника звали Артем Комиссаров.
О гибели захватчика сообщают российские СМИ. Убийца был родом из города Чистополь.
Отмечается, что свою мать он зарезал, за что получил тюремный срок.
"Теперь ему поставят памятник и откроют именную парту в воспитавшей его школе. Жаль мать не дожила, гордилась бы сыночком", – прокомментировал гибель "героя России" журналист Юрий Бутусов.
Примечательно, что россияне в комментариях под сообщением о гибели Комиссарова возмущаются, что в ЧВК "берут с тяжкими преступлениями". Однако нашлись и те, которые попытались оправдать преступника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее в Украине был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер", который жестоко убил мать и сестру. 32-летний Роман Лазарчук был приговорен в России к 17 годам тюрьмы.
– В РФ устроили почести и назвали героем ликвидированного вагнеровцу Дмитрию Сидорову, который едва не убил жену. Он ударил ее ножом в шею, но женщина выжила.
– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 540 оккупантов. В целом с начала масштабного вторжения потери захватчиков составили 222 тыс. человек.
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