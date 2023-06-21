В Украине ликвидировали оккупанта, который убил собственную мать и получил за это тюремный срок. Фото

В Украине ликвидирован оккупант из Татарстана (РФ), который был осужден российским судом за убийство собственной матери. Преступника звали Артем Комиссаров.

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О гибели захватчика сообщают российские СМИ. Убийца был родом из города Чистополь.

Отмечается, что свою мать он зарезал, за что получил тюремный срок.

"Теперь ему поставят памятник и откроют именную парту в воспитавшей его школе. Жаль мать не дожила, гордилась бы сыночком", – прокомментировал гибель "героя России" журналист Юрий Бутусов.

Примечательно, что россияне в комментариях под сообщением о гибели Комиссарова возмущаются, что в ЧВК "берут с тяжкими преступлениями". Однако нашлись и те, которые попытались оправдать преступника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Украине был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер", который жестоко убил мать и сестру. 32-летний Роман Лазарчук был приговорен в России к 17 годам тюрьмы.

– В РФ устроили почести и назвали героем ликвидированного вагнеровцу Дмитрию Сидорову, который едва не убил жену. Он ударил ее ножом в шею, но женщина выжила.

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 540 оккупантов. В целом с начала масштабного вторжения потери захватчиков составили 222 тыс. человек.