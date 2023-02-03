Облил бензином и поджег: ВСУ ликвидировали наемника ЧВК ''Вагнер'', жестоко убившего мать и сестру. Фото

Защитники Украины ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Ростовской области РФ, который жестоко убил мать и сестру. 32-летний Роман Лазарчук за преступление был приговорен к 17 годам лишения свободы.

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О ликвидации оккупанта сообщили российские СМИ. Отмечается, что он погиб 17 декабря "при выполнении боевой задачи", его тело вывезли только спустя через месяц.

Похоронили Лазарчука 1 февраля в родном городе.

РосСМИ пишут, что он был родом из Донецка Ростовской области РФ.

Убийство матери и сестры Лазарчук совершил в 2014 году – он облил родных бензином и поджег.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России в войне против Украины достигли 129 870 человек. Только за минувшие сутки воины Сил обороны ликвидировали около 840 оккупантов.