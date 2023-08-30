На Запорожье объявлена принудительная эвакуация детей: какие населенные пункты в списке

В Запорожской области была объявлена принудительная эвакуация детей из прифронтовой зоны, которая постоянно находится под вражескими обстрелами. Речь идет о пяти населенных пунктах региона: городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее решение об эвакуации было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения после рассмотрения обращения Запорожской ОВА.

"Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, находящихся вблизи районов ведения боевых действий", – сказано в сообщении.

Из вышеперечисленных населенных пунктов вывезут 54 ребенка и 67 человек (членов семей), которые будут их сопровождать.

Обязательная эвакуация кроме несовершеннолетних также будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных городе, поселке и селах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области власти могут принять решение о принудительной эвакуации 388 детей с семьями из опасных населенных пунктов, находящихся под огнем оккупантов. Речь идет о городах в части Бахмутского и Краматорского районов региона.

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