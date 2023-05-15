На Запорожье оккупанты начали затапливать местность: хотят сделать невозможным продвижение ВСУ
На Запорожье оккупанты принялись за очередные преступления против украинского народа. Они начали затапливать местность, чтобы сделать невозможным продвижение Вооруженных сил Украины.
Таким образом российские захватчики готовятся к обороне оккупированных территорий. Об этом сообщает "ЗаБор".
На днях оккупанты под Токмаком взорвали две дамбы. Более того, они планируют взорвать еще одну.
Кроме того, в Запорожской области начиная с Токмака военные преступники РФ перекрыли реку Токмачка параллельно всем мостам. А в субботу вечером, 13 мая, в одном из сел выше течения они взорвали две дамбы.
В результате поднялся уровень воды в реке и началось затопление территорий.
Как рассказали жители оккупированных территорий, есть еще одна дамба, в которую впадает Токмачка, и ее оккупанты также планируют взорвать. Эта дамба имеет два водных рукава: один – 9 км, второй поменьше. Ее высота 35 метров.
Отметим, Украина начнет контрнаступление, как только позволят погодные условия и удастся накопить необходимый минимум техники, вооружений и боеприпасов. Ждать решения всех проблем, с которыми сейчас столкнулось украинское войско, противодействующее российской агрессии, наше государство не может себе позволить, поэтому работа по поиску ресурсов для масштабной наступательной операции продолжается на всех уровнях и на разных континентах.
Как сообщал OBOZREVATEL, россияне полным ходом готовятся к обороне на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны враг уже собрал 150 тысяч своих военных.
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