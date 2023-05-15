На Запорожье оккупанты начали затапливать местность: хотят сделать невозможным продвижение ВСУ

На Запорожье оккупанты принялись за очередные преступления против украинского народа. Они начали затапливать местность, чтобы сделать невозможным продвижение Вооруженных сил Украины.

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Таким образом российские захватчики готовятся к обороне оккупированных территорий. Об этом сообщает "ЗаБор".

На днях оккупанты под Токмаком взорвали две дамбы. Более того, они планируют взорвать еще одну.

Кроме того, в Запорожской области начиная с Токмака военные преступники РФ перекрыли реку Токмачка параллельно всем мостам. А в субботу вечером, 13 мая, в одном из сел выше течения они взорвали две дамбы.

В результате поднялся уровень воды в реке и началось затопление территорий.

Как рассказали жители оккупированных территорий, есть еще одна дамба, в которую впадает Токмачка, и ее оккупанты также планируют взорвать. Эта дамба имеет два водных рукава: один – 9 км, второй поменьше. Ее высота 35 метров.

Отметим, Украина начнет контрнаступление, как только позволят погодные условия и удастся накопить необходимый минимум техники, вооружений и боеприпасов. Ждать решения всех проблем, с которыми сейчас столкнулось украинское войско, противодействующее российской агрессии, наше государство не может себе позволить, поэтому работа по поиску ресурсов для масштабной наступательной операции продолжается на всех уровнях и на разных континентах.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне полным ходом готовятся к обороне на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны враг уже собрал 150 тысяч своих военных.

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