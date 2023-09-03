На Запорожье прогремел взрыв в любимом кафе окупантов, где они обустроили склады: детонировало более полутора часов

Накануне, 2 сентября, в городе Пологи Запорожской области, который находится во временно оккупации, произошел сильный взрыв. Он фактически уничтожил местное кафе, где предпочитали обедать российские захватчики.

Видео дня

Об этом рассказал глава Мелитопольского горсовета Иван Федоров в эфире телемарафона UA Разом. Он с отрадой отметил, что войска врага почему-то хранят взрывчатку там, где часто коллективно собираются (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Настолько громко было ликвидировано это место, что детонация продолжалась несколько часов. Я это к чему? Что оккупанты так организовали свой быт, что хранят взрывчатки там же, где сами находятся. Полагаю, это очень хорошо", – заметил городской голова.

При этом Федоров заметил, что и Бердянск, и Мелитополь той же Запорожской области представляют собой сегодня сплошные боевые базы. На сегодня невозможно найти место на временно захваченной территории предприятия, где бы не были расположены военные объекты врага.

"Поэтому любая "бавовна" точно происходит там, где сконцентрированы вражеские ресурсы для агрессии", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году "бавовна" существенно повлияла на курортный сезон во временно оккупированном Крыму. Количество отдыхающих там россиян уменьшилось вдвое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!