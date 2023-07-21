На Запорожье в результате удара РФ по объекту инфраструктуры погибли четыре человека: есть раненые

Российские военные преступники нанесли удар по объекту инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области. В результате атаки погибли четверо гражданских, еще двое получили ранения.

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Об этом утром в пятницу, 21 июля, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко на своем Telegram-канале. Он не уточнил, куда именно попали ВС РФ.

Погибшие были работниками инфраструктурного объекта. Возраст жертв – 29, 30, 33 и 43 года. Еще два человека госпитализированы.

В целом за минувшие сутки (20 июля) оккупанты совершили 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожья.

Противник 63 раза открывал огонь по региону из артиллерии. Под обстрелами были Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Малиновка, Червоное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села.

Помимо этого, зафиксировано 10 вражеских ударов с РСЗО по Новодаровке, шесть авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

"Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры", – подытожил Малашко.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 21 июля войска Российской Федерации ударили ракетами по Одесской области Украины. Противник атаковал регион четвертые сутки подряд.

– Запущенные с моря "Калибры" попали по агропредприятию. Есть значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя. Известно о двух пострадавших.

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