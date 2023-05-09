На Запорожье задержали агентов РФ, которые готовили теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины нейтрализовали на Запорожье агентурную сеть российской ФСБ. Под ее кураторством несколько украинцев готовили теракты против спецназовцев и командования ВСУ, наводили ракетные удары РФ на инфраструктуру региона и вербовали в свои ряды помощников.

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Среди участников группы оказались экс-военный, а также водитель местного высокопоставленного чиновника, скрыто следившего за боссом для разведки информации. Кроме шлейфа многочисленных преступных действий против государства, предатели отличились хранением оружия, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава Сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона и вовлечены в выполнение боевых задач на южном фронте. Для этого российская агентура собирала "почасовую" информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников", – информирует ведомство.

Установлено, что полученные данные преступники передавали в ФСБ РФ в виде электронных геолокаций, медиафайлов и сообщений, которыми обменивались в закрытом Telegram-чате.

По таким координатам, оккупанты планировали совершать прицельные удары крылатыми или баллистическими ракетами.

Более того, российские террористы рассматривали и возможность ликвидации защитников Украины благодаря взрывчатке, которую, с помощью агентов, планировали установить в районах базирования ВСУ в регионе.

Для подготовки таких терактов приспешники оккупантов получили от кураторов из ФСБ так называемый аванс в сумме $4000.

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение и уберегли жизнь коллег-спецназначенцев и воинов Сил бороны. Они своевременно разоблачили российских агентов, задокументировали все их преступные действия и задержали, когда те же выполняли вражеское задание.

Ныне следствием установлено, что "главарем" этой преступной группы был житель Запорожья, в прошлом военный.

Когда РФ развязала против Украины полномасштабную войну, он обратился к своему брату в Санкт-Петербург, чтобы тот "организовал" ему контакты с ФСБ. Вскоре на него вышел такой куратор – кадровый сотрудник российской спецслужбы сразу поставил украинцу задачу разведывательно-подрывной деятельности против своего государства и тот согласился.

Для выполнения задач предатель привлек своего знакомого, работавшего водителем в руководителя одной из районных администраций Запорожья. По указанию ФСБ водитель "в темную" использовал чиновника, совершая скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в авто.

Кроме того, вражеские агенты "наводили" российские воздушные удары по мостам и железнодорожным переездам на территории региона. А еще подыскивали себе "единомышленников" для потенциальной вербовки и включения в состав агентурной группы российской спецслужбы.

Во время обысков по местам жительства задержанных сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АК-47, около тысячи боеприпасов разного калибра, боевые и дымовые гранаты с комплектующими.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пока идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве облпрокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к 15 годам заключения был приговорен агент военной разведки РФ, который передавал агрессору информацию об ВСУ. Злоумышленником оказался житель Виннитчины – военный еще советской армии, который уволился со службы в начале 90-х.

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