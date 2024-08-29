На заседании Совета Украина-НАТО обсудили создание щита ПВО над западными регионами, – Умеров

По запросу руководства нашей страны состоялось заседание Совета Украина-НАТО. Темой встречи были массированные ракетные обстрелы российскими захватчиками украинских городов и, соответственно, необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Более подробно о встрече в формате видеосвязи рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Два дня назад государство-террорист запустило по Украине более 200 ракет и дронов, убив невинных людей и разрушив критическую инфраструктуру. Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Нам нужно усиливать нашу противовоздушную оборону", – отметил Умеров.

Также, по его словам, продолжаются консультации, в том числе и в двусторонних форматах, "с созданием щита противовоздушной обороны, так называемого пояса безопасности над западными регионами государства".

"Благодарен нашим союзникам за обещанную помощь. Все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права", - добавил глава Минобороны.

Какую помощь пообещали партнеры, ни Умеров, ни Зеленский не рассказали.

Напомним, что Совет Украина-НАТО является органом, координирующим отношения Украины и Североатлантического альянса. Он был создан на Вильнюсском саммите в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа Россия нанесла не менее 230 ударов по Украине. По словам Владимира Зеленского, "наша система защиты сработала, но, тем не менее, произошли серьезные повреждения энергосистемы".

В правительстве Украины уточнили, что Россия атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами, причем такое произошло впервые. Целью атак россиян стали украинские распределительные подстанции.

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