'Российский террор не должен стать новой 'нормальностью' для Европы': Зеленский призвал партнеров действовать более активно. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров нашей страны "действовать более активно" и снять ограничения на использование дальнобойных ударов. Только таким образом Украина сможет ответить и противодействовать российскому террору.

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Поводом для этого обращения стали последние удары оккупантов по Кривому Рогу и Купянску. По словам Зеленского, "этот террор не должен стать какой-то новой "нормальностью" для Европы".

"Работаем с партнерами по поставкам для фронта. Поставки не только оружия, не только снарядов, но и силы нашего единства с партнерами. Действительно действенного единства – дальнобойного. Продолжаем настаивать на том, что решительность сейчас – снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас – поможет нам как можно быстрее завершить войну", – отметил президент.

По словам Зеленского, на войне в Украине сейчас самые горячие Покровское и другие направления в Донецкой области. Также идет операция в Курской области.

"Мы продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах Курской области рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в Россию, означает, что они не могут направить еще большее давление на нашу Донетчину", – подчеркнул президент.

Сегодня состоялось заседание Совета Украина – НАТО, где министр обороны Украины проинформировал партнеров о наиболее важных военных потребностях сейчас. В частности, по определению Зеленского, "о ПВО и защите критической инфраструктуры".

Отдельно президент остановился на подготовке Украины к новому учебному году.

"Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн в этом году. Все условия для этого правительство, областная власть и общины должны обеспечить. И это приоритет именно стратегический, это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей приобретать нормальное образование", – отметил глава государства.

По его словам, по поводу учебного года "у всех чиновников есть абсолютно четкие задачи" на "максимальное количество открытых школ".

Также Зеленский рассказал о встрече с делегацией Вселенского патриархата.

"Поблагодарил за поддержку нашего общества, нашего государства. И мы и дальше будем делать все, чтобы Украина во всем увеличивала свой потенциал и укрепляла независимость", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна сможет передать Украине свои истребители, но только после того, как получит новые боевые самолеты взамен. Так в Польше отреагировали на просьбу Зеленского по МиГ-29.

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