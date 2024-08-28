'Наши партнеры должны понимать это': в Польше отреагировали на просьбу Зеленского по поводу МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна сможет передать Украине истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты взамен. Он призвал украинцев понять, что главный приоритет для них – поддержка собственной обороноспособности.

Видео дня

Об этом сообщило издание Wiadomości. Польский министр обратил внимание, что Варшава внесла "многомиллиардный" вклад в военную помощь Украине. Камыш признал, что понимает президента Украины, прямо призвавшего Польшу передать ВСУ ее МИГи, но подчеркнул, что страна принимает решение через призму своей безопасности.

"Я знаю, что Украина нуждается в многих видах оружия, но наши украинские партнеры также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны", – подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что Варшава заказала у США истребители F-35, однако первые из них должны прибыть в страну не раньше 2026 года, а польские пилоты к тому времени пройдут соответствующую подготовку.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться подержанными самолетами, такими как МиГ-29, которые сейчас все еще используются, в частности, для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решения", – добавил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что Польша приложила максимум усилий для Украины: "Сегодня мы пожертвовали Украине все, что могли пожертвовать".

Ранее Зеленский обратился к Польше, заметив, что ее внимание к нашей обороноспособности несколько ослабло.

"Видимо, Польша дала нам то, что могла. Однако некоторые вещи у нее остались. Есть конкретные вопросы. Нам очень нужны ваши МиГи", – прямо сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, польский президент Анджей Дуда сообщил, что Польша передала Украине военной помощи примерно на 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США). Общая стоимость помощи – военной, гуманитарной, другой – 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!