Сотни танков и БТРов, самолеты и вертолеты: Дуда озвучил помощь, которую Польша предоставила Украине

Польша передала Украине военной помощи примерно на 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США). Общая стоимость помощи – военной, гуманитарной, другой – 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США).

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Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Он сказал, что его страна "действительно очень многое дала Украине, учитывая свои возможности", передает Polskie Radio.

Всего на поддержку Киева Варшава выделила 3,3% внутреннего валового продукта Польши.

Дуда похвастался разнообразием техники для ВСУ. "В общей сложности мы передали Украине почти 400 танков. В общем, если учитывать только разные типы боевых машин – тяжелую технику, словом, – более тысячи единиц тяжелой техники, начиная с Т-72, ​​PT-91 Twardy, Leopard, через разные типы бронетранспортеров и боевых машин пехоты, и Rosomak, гаубицы Krab. Ракетные установки, которые еще были у нас на складе, 10 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов. Мы действительно передали много этого оборудования в Украину", – сказал он.

Добавим, что от Варшавы мы также получили переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, различные виды стрелкового оружия разного калибра, шлемы, бронежилеты, медицинские аптечки для солдат и другое.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа во время массированной атаки на Украину российский "Шахед" пересек границу с Польшей. Несмотря на то, что Варшава подняла в воздух свою авиацию, еще когда вражеские ракеты и беспилотники были на подлете к западу Украины, польские военные не сбили БПЛА над своей территорией, ссылаясь на погодные условия.

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