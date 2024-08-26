Польша не смогла сбить залетевший на ее территорию 'Шахед' из-за плохой погоды – генерал Клиш

В понедельник, 26 августа, во время массированной атаки на Украину российский "Шахед" пересек границу с Польшей. Несмотря на то, что Варшава подняла в воздух свою авиацию, еще когда вражеские ракеты и беспилотники были на подлете к западу Украины, польские военные не сбили российский БПЛА над своей территорией, ссылаясь на погодные условия.

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Об инциденте, произошедшем около семи часов утра по польскому времени, сообщили Polska Agencja Prasowa и Polskie Radio. "Шахед" залетел на территорию Польши вблизи украинского города Червонограда Львовской области.

В ходе брифинга журналистам в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что объект был под "полным контролем, под полным наблюдением". Однако его не смогли сбить из-за плохих погодных условий.

Об этом, в частности, сказал оперативный командующий Вооруженными силами генерал Мацей Клиш.

Он сообщил, что объект пересек польскую границу в 6.43 по польскому времени возле Червоногорода. По его словам, это место уже неоднократно подвергалось атакам российских оккупантов через расположенную там электростанцию. Клиш подчеркнул, что объект, вероятно, до сих пор находится на территории Польши.

"Объект исчез примерно через 25 км на территории Польши. Из-за погодных условий я не смог дать команду на ущерб из-за несоблюдения процедур, то есть так называемого визуального подтверждения уничтожения объекта", – сказал польский генерал.

Он пояснил, что действующие правила требуют, чтобы перед принятием решения о сбитии летающего объекта пилот боевого самолета визуально идентифицировал, то есть видел своими глазами сбиваемый объект. Это положение призвано предотвратить случайный сбой военными, например, гражданского самолета, с которым нет радиосвязи.

Генерал Клиш сказал, что объект "был под полным контролем, под полным наблюдением", и он был готов его сбить. По этому поводу он контактировал с министром национальной обороны, вице-премьер-министром Владиславом Косиняком-Камишем и начальником Генерального штаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой.

Но "полный контроль" происходил не долго и спустя какое-то время объект исчез с радаров, так и не будучи сбитым.

По словам генерала, объект не был подтвержден союзническими государствами, а по характеристике это была не ракета, а БПЛА, которую он называет НПО (неопознанный воздушный объект).

Поиски беспилотника продолжаются в районе гмины Тышовцы, Люблинского воеводства, отметил Клиш.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа, Россия совершила масштабную атаку на Украину, использовав различные виды оружия. Для обстрелов гражданской и энергетической инфраструктуры оккупанты использовали различные типы ракет и беспилотных летательных аппаратов.

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