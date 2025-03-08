Начал боевой путь в 2015 году: на фронте погиб комбат 37-й бригады морской пехоты Владимир Стогний. Фото

На фронте в Украине в борьбе с российским оккупационным войском погиб старший лейтенант Владимир Стогний, который служил командиром 1 батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты.

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Военный с позывным "Золотой" начал свой боевой путь в 2015 году со службы в зоне проведения АТО/ООС. О потере сообщили на Facebook-странице 37-й ОБМП в пятницу, 7 марта.

В бригаде его назвали настоящим воином, посвятившим свою жизнь борьбе за Украину и украинский народ.

После начала полномасштабного вторжения России Владимир Стогний служил в рядах 60-й отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведывательного взвода. Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и во время обороны Бахмута, неоднократно спасал побратимов, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев.

Позже служил в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в должности командира разведывательной роты. Осенью 2024 года "Золотой" присоединился к рядам 37 ОБМП.

"Зарекомендовал себя как настоящий и достойный офицер, способный бережно и умело командовать своим личным составом, пользуется уважением и авторитетом среди военнослужащих, искусный тактик и смелый боец. Будучи на должности комбата, неоднократно участвовал в боях бок о бок с своими бойцами, демонстрируя свой стальной характер, смелость и показывая пример своим людям. Искренне любил Украину, гордился быть украинцем, хорошо разбирался в культуре и истории родного края, верил в нашу победу и прилагал больше максимум усилий, чтобы приблизить этот день", – сказано в сообщении бригады.

Там выразил соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Стогния и пообещали приложить все усилия, чтобы осуществить его мечту – свободная и соборная Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате полученных на поле боя ранений погиб военный из города Бровары в Киевской области Павел Буров. Боец служил в должности командира противотанкового взвода роты огневой поддержки, был лейтенантом.

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